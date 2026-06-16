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Политика

Президент Литвы заявил об «опасной близости» к войне

Президент Литвы Науседа: мы живем в опасной близости к войне
Global Look Press

Литва живет «в опасной близости» к войне. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа, выступая с ежегодным докладом, пишет Delfi.

По его словам, власти Литвы уже сталкивались с воздушной тревогой и успели проверить работу «алгоритмов гражданской защиты», а также готовность укрытий и убежищ.

«Мы всё быстрее вступаем в новый опасный мир, в котором мирная жизнь больше не является чем-то само собой разумеющимся. Сегодня мы должны честно себе признать, что обстановка вокруг Литвы стремительно меняется, и мы обязаны меняться вместе с ней. <…> Мы живём в мире, где остается всё меньше единства и мирного сосуществования. <…> Мы живём в опасной близости к войне», — отметил он.

13 июня пресс-служба минобороны Литвы сообщила о том, что Вильнюс, Варшава и Париж проведут масштабные совместные учения Gallant Boar («Отважный кабан») вблизи границы с Калининградской областью и Белоруссией. В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО должно «показать русским» способность сил альянса прорваться в Калининградскую область.

В июне президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Прибалтики заключить соглашение по беспилотникам, чтобы решить проблему с украинскими дронами, залетающими в эти страны.

Ранее командующий люфтваффе рассказал, по каким целям в России хочет бить НАТО.

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