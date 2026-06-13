Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Страны НАТО стягивают войска к границе с Калининградской областью и Белоруссией

Литва, Польша и Франция в июне проведут учения в районе Сувалкского коридора
Mindaugas Kulbis/AP

Литва, Польша и Франция проведут масштабные совместные учения Gallant Boar («Отважный кабан») в непосредственной близости от границы с Калининградской областью и Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Литвы.

Маневры пройдут с 16 по 26 июня, главной локацией выбран Сувалкский коридор — участок на стыке Польши и Литвы, зажатый между Калининградской областью и Белоруссией. В ходе учений «Отважный кабан» страны отработают навыки быстрой и эффективной обороны этого участка, а также «синхронизацию действий союзных сил».

Параллельно НАТО реализует масштабную операцию воздушных сил Ramstein Flag 2026 (RAFL26), которая началась 8 июня вблизи российских границ. Учения проводятся в третий раз. В этом году в них принимают участие представители 19 государств. Ramstein Flag 2026 продлятся 12 дней. Маневры охватывают территории Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

3 июня журнал Military Watch Magazine сообщил, что британская армия разместила боевые танки Challenger 2 для учений в эстонском уезде Выру, расположенном у границы с Россией.

А в мае США и Великобритания провели военные учения у границы с Белоруссией.

Ранее глава МИД Литвы помечтал о захвате Калининграда.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!