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Политика

Зеленский предложил странам Балтии сделку по дронам

Зеленский назвал drone deal решением проблемы с дронами ВСУ над Балтией
Peter Dejong/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Таллине заявил, что решением проблемы с беспилотниками над странами Балтии станет drone deal (сделка по дронам). Об этом сообщает «Европейская правда».

В публикации отмечается, что в рамках данного соглашения украинская сторона готова направить в страны экспертные группы, которые должны помочь усилить защиту от беспилотников и наладить взаимодействие в этой сфере.

Зеленский подчеркнул, что готов «в любой момент направлять свои экспертные группы».

Президент Украины добавил, что случаи появления беспилотников республики в воздушном пространстве стран Балтики носят единичный характер. 

Также Зеленский объявил, что подписал drone deal с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО не жаловаться на воздушные тревоги и «не скулить», а всеми силами помогать Украине точнее направлять дроны-камикадзе в сторону России, чтобы они не залетали в Прибалтику.

Ранее в Латвии придумали новый срок для «атаки» России на НАТО.

 
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