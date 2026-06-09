Зеленский предложил странам Балтии сделку по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Таллине заявил, что решением проблемы с беспилотниками над странами Балтии станет drone deal (сделка по дронам). Об этом сообщает «Европейская правда».

В публикации отмечается, что в рамках данного соглашения украинская сторона готова направить в страны экспертные группы, которые должны помочь усилить защиту от беспилотников и наладить взаимодействие в этой сфере.

Зеленский подчеркнул, что готов «в любой момент направлять свои экспертные группы».

Президент Украины добавил, что случаи появления беспилотников республики в воздушном пространстве стран Балтики носят единичный характер.

Также Зеленский объявил, что подписал drone deal с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал страны НАТО не жаловаться на воздушные тревоги и «не скулить», а всеми силами помогать Украине точнее направлять дроны-камикадзе в сторону России, чтобы они не залетали в Прибалтику.

Ранее в Латвии придумали новый срок для «атаки» России на НАТО.