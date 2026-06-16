Украина создаст новые части беспилотных систем на границе с Белоруссией. Об этом в своем Telegram-канале написал главком ВСУ Александр Сырский.

«Особое внимание уделили усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых частей беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения определенных задач», — отметил он.

Одновременно Киев будет пытаться наращивать способности тех подразделений, которые уже действуют на этом направлении, сказал главком ВСУ. Также Сырский сообщил о планах Украины масштабировать «беспилотную составляющую» в составе групп территориальной обороны.

В мае президент Украины Владимир Зеленский пугал страны НАТО атакой России с территории Белоруссии и угрожал ответить на возможное наступление российских войск.

В недавнем интервью телеканалу Al Arabiya English президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным недопустимость вовлечения белорусского государства в конфликт на Украине.

В июньском докладе российского и белорусского МИД о ситуации с правами человека в отдельных странах говорилось, что в последнее время Запад стал говорить о «задействовании киевской хунты против Республики Беларусь».

Ранее Лукашенко оптимистично высказался о сроках завершения конфликта на Украине.