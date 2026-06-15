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Политика

Лукашенко раскрыл, что обсуждал с Путиным касательно конфликта на Украине

Лукашенко обсудил с Путиным недопустимость участия Минска в конфликте на Украине
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Al Arabiya English, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным недопустимость вовлечения белорусского государства в конфликт на Украине.

«Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам», — сказал политик.

По его словам, эта проблема поднималась «в связи с тем, что она всегда существовала» в СМИ.

Лукашенко также заявил, что Путин говорил ему: «Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт — неприемлемо».

«От этого больше будет вреда, чем пользы», — добавил он.

21 мая Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в украинском конфликте. Так он прокомментировал соответствующие заявление президента Украины Владимира Зеленского.

20 мая Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск с территории Белоруссии. Он также отдал поручение МИД страны подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Минска.

Ранее Лукашенко заявил, что считал Зеленского сыном, но тот оскорбил его.

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