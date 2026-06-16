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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Посол Украины оценила важность сделки по Ирану для Киева

Посол Стефанишина: сделка по Ирану открывает путь для обсуждения Украины
Global Look Press

Соглашение США с Ираном позволяет лидерам государств на саммите G7 «полностью сосредоточиться» вопросах, связанных с конфликтом России с Украины. Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила в интервью Bloomberg.

«Для нас действительно важно, что саммит начался через несколько часов после завершения сделки с Ираном, а это значит, что лидеры могут полностью сконцентрироваться на следующих шагах и приоритетах. Очень приятно слышать, что президент Трамп, уже находясь в Европе, подтвердил, что Украина и прекращение этой войны являются его приоритетом прямо сейчас», — отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что сейчас Украина нуждается в поддержке США, а комплексы Patriot и ракеты для них являются «жизненно важными» для Киева.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что США вернутся к урегулированию конфликта на Украине после подписания соглашения с Ираном. Также Трамп отметил, что Россия и Украина открыты для урегулирования конфликта.

16 июня газета Politico написала, что европейские союзники опасаются того, что Трамп может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине, оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию по оказанию «максимального давления» на Россию.

Ранее Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

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