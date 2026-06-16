Стало известно о визите лидера еще одной страны в Казань на саммит АСЕАН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует принять участие в международном саммите Россия-АСЕАН, который состоится в Казани 17-19 июня. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщает со ссылкой на заявление начальника УМВД России по городу Рината Габитова.

Всего в мероприятии примут участие 14 делегаций, включая генсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлана Ермекбаева. К визиту гостей в столицу Татарстана подготовили 30 гостиниц, в том числе для первых лиц государств.

Саммит пройдет на нескольких площадках города, основными из которых станут Татарский государственный театр им. Камала и международный выставочный центр «Казань Экспо», где запланированы события деловой программы.

Как уточнил Габитов, с учетом повышенных рисков во время проведения саммита в Казани усилят меры безопасности, ФСО РФ будет курировать работу правоохранителей. Маршруты делегаций будут круглосуточно охраняться, дополнительно к этой работе привлекут полицейских из других регионов. Кроме того, в период визита гостей в столице РТ дополнительно задействуют транспортную инфраструктуру, включая ЖД вокзал и аэропорт.

Напомним, АСЕАН — это региональная межправительственная организация, основанная в 1967 году с целью ускорения экономического роста, социального прогресса и культурного развития в Юго-Восточной Азии. В нее входят 10 стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор. Предыдущий саммит АСЕАН состоялся 26-28 октября 2025 года в Куала-Лумпуре.

Накануне Филиппины запросили у Москвы двустороннюю встречу лидеров в рамках саммита. Как сообщил посол страны в РФ Игорь Байлен, подписание новых соглашений не планируется, а сама встреча будет короткой. В начале июня в Кремле также сообщили, что вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите Россия-АСЕАН находится в стадии рассмотрения, соответствующие планы прорабатываются.

Ранее стало известно, что саммит Россия-АСЕАН в Казани посетит премьер азиатского государства.