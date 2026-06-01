Песков сообщил о возможном участии Путина в саммите Россия — АСЕАН

Вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите Россия–АСЕАН, который состоится в Казани, находится в стадии рассмотрения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, пишет РИА Новости.

«Такие планы прорабатываются, да», — заявил он, комментируя возможное присутствие российского лидера на мероприятии.

Саммит запланирован на 18 июня и приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В рамках встречи ожидается участие глав государств и правительств, представителей министерств, а также региональных организаций. Основными темами станут подведение итогов многолетнего партнёрства, перспективы углубления сотрудничества в политике, экономике и гуманитарной сфере, а также обсуждение текущей ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) существует с 1967 года и включает 10 стран — Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянму и Камбоджу.

