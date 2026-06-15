Филиппины запросили встречу лидеров на саммите «Россия — АСЕАН»

Филиппины запросили у Москвы двустороннюю встречу лидеров на саммите «Россия — АСЕАН». Об этом газете «Известия» заявил посол страны в РФ Игорь Байлен.

«Мы запросили у российской стороны встречу президента Фердинанда Маркоса – младшего и президента Владимира Путина. Так что, я думаю, это будет их первая встреча», — сказал он.

По словам дипломата, подписание новых соглашений не планируется, встреча будет короткой.

Саммит Россия-АСЕАН пройдет в Казани 17-19 июня.

Предыдущий саммит АСЕАН состоялся 26-28 октября 2025 года в Куала-Лумпуре. На мероприятие прибыли представители крупных держав, включая США и Бразилию. В ходе саммита была подписана «мирная декларация» между Камбоджей и Таиландом. Россию тогда представлял вице-премьер России Алексей Оверчук.

АСЕАН — это региональная межправительственная организация, основанная в 1967 году с целью ускорения экономического роста, социального прогресса и культурного развития в Юго-Восточной Азии. В нее входят 10 стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор.

Ранее сообщалось, что Малайзия рассматривает возможность покупки российской нефти.