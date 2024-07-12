Япония повторила обвинения США о программах КНДР и РФ по биооружию

Министерство обороны Японии повторило прозвучавшее год назад утверждение США о якобы наличии у КНДР и России программ наступательного биологического оружия. Об этом говорится в «Белой книге» (ежегодном докладе МО Японии).

В документе говорится, что КНДР и Россия, предположительно, имеют программы биологического оружия в нарушение их обязательств в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КТБО).

При этом доказательства подобной деятельности в Белой книге обороны Японии, как и в докладе Пентагона за прошлый год, не приводятся.

В Белой книге обороны Японии также утверждается, что Северная Корея, которая не является членом Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), «до сих пор имеет в своем арсенале химическое оружие».

До этого Япония выразила обеспокоенность совместной военной активностью Китая и России.

Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. «Белая книга» не является стратегическим документом. Впервые она была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. В пятницу доклад был представлен правительству.

Ранее в Японии раскрыли характеристики полета баллистической ракеты КНДР.