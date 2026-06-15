Лукашенко рассказал, кому Иран мог передать ядерные материалы

Лукашенко: Иран мог бы передать ядерные материалы КНР

Иран мог бы передать мог бы передать ядерные материалы Китаю. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Иран предложил вывезти обогащенные ядерные материалы, которые они наработали, в Китай», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что США отвергли такое предложение. По его словам, решение было принято по политическим мотивам.

Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект соответсвующего договора включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

Ранее Лукашенко сравнил украинский и иранский конфликты.