Лукашенко: конфликт на Украине гораздо сложнее, чем противостояние США и Ирана

Конфликт на Украине гораздо сложнее, чем конфликт США и Ирана. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его мнению, у украинского конфликта отсутствует военное решение.

15 июня глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не гадать относительно возможных сроков завершения конфликта на Украине.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что сейчас все решается на поле боя военными Вооруженных сил РФ, за которыми наблюдает вся страна.

Кроме того, министр сказал, что Москва рассчитывает на выполнение достигнутых в Анкоридже договоренностей. По его словам, это стало бы первым шагом для прекращения украинского конфликта.

В конце мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ВС России продолжат выполнение целей специальной военной операции до полного устранения угроз безопасности, исходящих с территории Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в украинском конфликте.