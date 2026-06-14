Американцы сыграли важную роль в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявил отставной генерал и бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung (BZ).

По его словам, американские администрации до президента США Дональда Трамп сделали все, чтобы подтолкнуть Украину к членству в НАТО, а именно массово поставляли оружие Украине, отправляли военных советников в страну, организовывали работу ЦРУ, финансово поддерживали ориентированное на Запад гражданское общество, а также вели переговоры о военно-морских и военных базах. В итоге все это вылилось в протесты на Майдане и в закрепление в украинской конституции членства страны в НАТО, что стало «перебором» для России, отметил он.

«Если посмотреть на это с такой точки зрения, американцы в конечном итоге сыграли важную роль в развязывании этой войны — в контексте своего соперничества с Россией. Вот почему я с самого начала называл это опосредованной войной», — подчеркнул он.

При этом Вад добавил, что если конфликт на Украине приведет к тому, что Европа будет воевать с Россией, то это вряд ли затронет США.

11 июня агентство Reuters написало, что в США одобрили продление программы военной помощи Украине и увеличения финансирования Киева до $750 млн.

Также в июне в американский сенат поступил законопроект о новых антироссийских санкциях и помощи Украине. В начале месяца госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева.

Ранее Украина ответила на обвинения США в размещении биолабораторий.