Украина и Европа на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции будут пытаться убедить президента США Дональда Трампа оказать большую поддержку Украине. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что Зеленский и европейские лидеры будут пытаться убедить президента США Дональда Трампа ускорить поставки ракет к системам Patriot, а также предоставить Киеву дальнобойное оружие.

Кроме того, Украина и Европа будут предлагать Трампу возобновить поддержку Киева и добиваться выделения со всех стран G7 дополнительных денег. Издание пишет, что Украина намерена получить еще €20 млрд от своих спонсоров.

«Сегодня европейцы берут на себя почти 100% помощи Украине, но для наших партнеров по G7, в частности Соединенных Штатов, по-прежнему важно продолжать вносить свой вклад — или, по крайней мере, не ослаблять свою поддержку еще больше», — сказал один из европейских дипломатов.

Также Украина на саммите планирует добиваться усиления санкционного давления на Россию и намерена подключить к этому Трампа.

«ЕС принял свой 20-й пакет санкций против России в апреле, но воздержался от принятия ключевого запрета на морские перевозки российских нефтяных танкеров, надеясь, что США поддержат эти усилия на саммите «Большой семерки»», — отметило СМИ со ссылкой на двух европейских чиновников.

Издание допускает, что европейцы, скорее всего, воспользуются саммитом «Большой семерки», чтобы убедить США в преимуществах заключения соглашения с Украиной о поставках беспилотников.

Politico пишет, что президент Франции Эмманюэль Макрон надеется пригласить Трампа на ужин в Версаль, чтобы «укрепить его заинтересованность в Украине и других важных для Европы в вопросах». При этом пока неясно, состоится ли встреча Зеленского с Трампом на встрече G7. Представитель Белого дома отметил, что встреча не запланирована, а украинский чиновник сказал, что договоренность еще может быть достигнута.

11 июня, что в США одобрили продление программы военной помощи Украине и увеличения финансирования Киева до $750 млн. Также в июне в американский сенат поступил законопроект о новых санкциях против России и помощи Украине.

В конце мая Зеленский отправил письмо Трампу, в котором пожаловался на дефицит ракет к системам ПВО и попросил ускорить поставки. Затем украинский президент заявил, что получил ответ Трампа на просьбу.

13 июня агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника Белого дома написало, что Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита «Большой семерки» (G7) во Франции.

Ранее экс-советник Меркель рассказал о вине США в конфликте на Украине.