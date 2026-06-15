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Политика

Стало известно, откуда Зеленский полетит на саммит G7

Страна.ua: Зеленский полетит на саммит G7 из Кишинева
Yiannis Kourtoglou/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский снова отправится на саммит «Большой семерки» (G7) из Кишинева, а не из Польши. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сервис Airnavradar.

По данным ресурса, президентский самолет, на котором украинская делегация вылетит на саммит, отправится вечером 15 июня из Кишинева в Женеву. Как уточнили в издании, борт сегодня перелетел в столицу Молдавии из Кракова, где проходил техническое обслуживание.

С начала военного конфликта зарубежные поездки Зеленского традиционно начинались с польского Жешува, но теперь аэропорт вылета меняется второй раз подряд. Впервые это произошло в начале июня, когда президент отправлялся в Великобританию. Утверждается, что причиной стало ухудшение отношений между Киевом и Варшавой из-за присвоения одному из спецподразделений Вооруженных сил Украины имени «Героев УПА» (организация запрещена в России).

До этого президент Украины заявил, что предлагал российскому президенту Владимиру Путину провести встречу на саммите G7 во Франции. Выступая в Киево-Печерской лавре, Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты согласились пригласить Путина на встречу в рамках саммита.

Саммит G7 проходит во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня 2026 года. Франция, которая в этом году председательствует в G7, принимает лидеров США, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии, а также представителей Евросоюза.

Ранее украинские СМИ раскрыли детали предложения Зеленского о встрече с Путиным на G7.

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