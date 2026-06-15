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Политика

Украинские СМИ раскрыли детали предложения Зеленского о встрече с Путиным на G7

«РБК-Украина»: Киев предложил встречу Путина и Зеленского с участием Трампа
Global Look Press

Некоторое время назад Украина направила России предложение о встрече глав государств Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием президента США Дональда Трампа на саммите G7 по трем каналам. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным собеседника, предложение было направлено в Кремль по разным каналам: через посредников, дипломатов, разведку.

Предложение предусматривало переговоры между Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным в присутствии лидеров G7, в частности президента США Дональда Трампа.

При этом, как утверждается в материале, «четкого ответа» от России не последовало. Помощник президента Юрий Ушаков предложил Зеленскому посетить Москву. Позже удар ВС РФ по Украине в Киеве сочли «ответом», говорится в тексте.

До этого Владимир Зеленский заявил, что предлагал российскому президенту Владимиру Путину провести встречу на саммите «Большой семерки». Зеленский, выступая в Киево-Печерской лавре, сообщил, что Соединенные Штаты согласились пригласить Путина на встречу в рамках саммита.

Ранее Мелони назвала главную тему предстоящего саммита «Большой семерки».

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