Вэнс рассказал, может ли Израиль осложнить сделку с Ираном

Сделку США и Ирана могут осложнить множество факторов, в том числе позиция Израиля. Об этом в эфире телеканала ABC News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Как вы знаете, в этом регионе все может усложнить заключение сделки... Мы глубоко убеждены в том, что это будет хорошая сделка для народа Израиля, для народов стран Персидского залива, для народа Америки, а также для народа Ирана», — сказал политик.

Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект соответсвующего договора включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

Ранее в США заявили о готовности помочь Ирану вернуться в мировую экономику.