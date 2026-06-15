В США заявили о готовности помочь Ирану вернуться в мировую экономику

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон будет содействовать возвращению Ирана в мировую экономику, если Тегеран будет выполнять обязательства. Об этом он сказал в эфире телеканала CBS.

По словам Вэнса, США готовы помочь Ирану при условии, что тот будет выполнять свои обязательства и откроет свои ядерные объекты для полноценных проверок.

Вэнс также сообщил, что США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения запасов обогащенного урана республики. По его словам, речь идет о сотрудничестве с МАГАТЭ и Тегераном. Вице-президент США отметил, что Вашингтон может выступить в этом процессе либо наблюдателем, либо более активным участником.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. В Вашингтоне эту информацию подтвердили.

Ранее Иран предупредил США об ответственности за нарушение меморандума.