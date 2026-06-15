Венс анонсировал публикацию меморандума США и Ирана

Вэнс: США планирует обнародовать текст меморандума с Ираном на этой неделе

Соединенные Штаты планируют на текущей неделе опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном. Об этом в эфире телеканала CNBC заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Думаю, когда люди увидят это соглашение, текст которого мы надеемся опубликовать на этой неделе, они поймут, что это оно сделает весь регион более безопасным», — сказал он.

Незадолго до этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран примет решение о механизме подписания меморандума с Вашингтоном 15 или 16 июня.

Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект соответствующего договора включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

Ранее в США рассказали, кто окажется «на перепутье» из-за сделки с Ираном.