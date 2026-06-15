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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

В США рассказали, кто окажется «на перепутье» из-за сделки с Ираном

FT: страны Персидского залива окажутся на перепутье из-за сделки по Ирану
Pool/Reuters

Страны Персидского залива после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном окажутся на перепутье и будут испытывать «смешанные чувства». Об этом пишет Financial Times (FT).

FT отмечает, что мир будет хрупким, ведь конфликт все еще не урегулирован окончательно, и переговоры продолжатся в течение следующих 60 дней. Издание рассказало, что «наиболее очевидный очаг напряженности» — это Ливан, и если Израиль продолжить его атаковать, то Иран может ответить.

«В странах Персидского залива также будут наблюдаться смешанные чувства. Таким странам, как Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, крайне необходимо урегулирование, которое позволит беспрепятственно осуществлять экспорт энергоносителей через пролив и восстановит доверие к стабильности в регионе. Однако хрупкий мир, прерываемый периодическими ударами беспилотников или ракетными атаками, может оказаться недостаточным для того, чтобы успокоить туристов и иностранных рабочих», — пишет СМИ.

Журналист уверен, что государствам Персидского залива также придется «переосмыслить свою будущую геополитическую позицию», ведь многие из них были возмущены атакой США и Израиля на Иран, а также ответными ударами Тегерана.

«В ближайшие месяцы и годы государствам Персидского залива предстоит сделать глубокий выбор. Стоит ли им укрепить отношения с США — а некоторым даже сблизиться с Израилем — на том основании, что нет подходящих альтернативных партнеров в сфере безопасности? Или же они решат, что современная Америка слишком капризна и ненадежна в качестве союзника, и начнут тихонько искать взаимопонимание с Ираном?» — пишет СМИ.

14 июня премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердил и президент США Дональд Трамп.

Агентство Reuters писало, что проект договора включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

Ранее Фон дер Ляйен рассказала об «уроке» войны в Иране для мира.

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