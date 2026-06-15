Политический обозреватель Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал попадание ракеты ПВО в комплекс зданий Киево-Печерской лавры. Он подчеркнул, что власти Украины в последние годы методично «уничтожали» святыню, вынося мощи, блокируя доступ монахов в храмы, а также передавая корпуса раскольникам.

Теперь же украинский лидер Владимир Зеленский пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики, обратил внимание эксперт.

«На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», — сказал Скачко.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас написала в соцсети X, что 15 июня будут приняты новые дополнительные санкции Евросоюза против российского военно-промышленного комплекса и экспорта энергоносителей. В ее посте утверждается, что ограничительные меры являются реакцией на «усиление атак» с российской стороны и «повреждение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве» — Киево-Печерской Лавры.

Ночью в Киево-Печерской Лавре начался пожар. Как заявили в Минобороны РФ, удар по святыне был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Ранее эксперт назвал пропагандистским трюком удар по лавре.