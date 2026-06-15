В Евросоюзе назвали дату принятия новой порции санкций против России

Новые дополнительные санкции Евросоюза против российского военно-промышленного комплекса и экспорта энергоносителей будут приняты сегодня. Об этом написала в соцсети Х глава евродипломатии Кая Каллас.

В ее посте утверждается, что новые ограничительные меры являются реакцией на «усиление атак» с российской стороны и «повреждеиие объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве».

«В ответ сегодня мы принимаем дополнительные санкции, направленные против военно-промышленного комплекса России и ее теневого флота. Каждая мера еще больше ограничивает маневренность России», — пишет Каллас.

Сегодня в Люксембурге проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам. Там, по словам еврочиновницы, также будет обсуждаться инициированный ею запрет на въезд в Евросоюз для всех участников СВО.

Она утверждает, что эта идея осуществима — по аналогии с «внесением в черный список». Перечень тех, кому планируется запретить въезд, будет составляться на основе «разведданных об участниках войны», пояснила глава евродипломатии.

Ранее в Совфеде высмеяли Каллас из-за слов о санкциях для «всех» участников СВО.