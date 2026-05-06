В Госдуме рассказали об ответе России на попытки НАТО захватить Калининградскую область

Картаполов: Россия применит для защиты Калининграда неконвенциональное оружие
Вадим Савицкий/РИА Новости

Россия применит неконвенциональное оружие при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов заявил порталу «Абзац «.

Комментируя недавние учения НАТО, депутат пояснил, что на учениях всегда отрабатываются различные варианты действий. При этом, отметил парламентарий, от замысла и отработки на учениях до реализации плана захвата Калининградской области очень далеко. Картаполов подчеркнул, что Россия следит за действиями альянса и готова к жесткому ответу. По его словам, любые попытки захвата Калининградской области сразу нарвутся на применение Россией неконвенционального оружия. И в НАТО предупреждены о таком развитии событий.

5 мая российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявил , что НАТО отрабатывает на учениях сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

За день до этого посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов сообщил, что НАТО стремительно наращивает боевые возможности у Калининградской области.

Ранее в МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область.

 
