Зеленский посетил Киево-Печерскую Лавру после пожара

Президент Украины Владимир Зеленский посетил территорию Киево-Печерской лавры после пожара. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Политик побывал в поврежденном Успенском соборе, говорится в посте.

Ночью в Киево-Печерской Лавре, расположенной в украинской столице, начался пожар. В Киеве, а также в Харькове, Одессе и Николаеве были слышны взрывы.

Зеленский на своей странице в соцсети X обвинил российскую сторону в ударе по лавре. Он также призвал страны G7 усилить давление на Россию и увеличить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

В Минобороны России заявили, что удар по Киево-Печерской лавре был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве предположили, что страны Запада передали украинской стороне ракеты с истекшими сроками годности, в результате чего и произошел инцидент.

Ранее в Минобороны рассказали о ночной атаке беспилотников на регионы России.