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Политика

В Госдуме заявили, что российским военным не нужен заграничный туризм

Депутат Журавлев: сложно найти ветерана СВО, который рвется в Европу
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия планирует запретить российским военным посещать страны Евросоюза, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» назвал меру напрасной — у военнослужащих и так забирают загранпаспорта, и выезжать за рубеж им можно только с разрешения.

«Европейцы уже не знают, чем еще ущемить права русских, раз двадцать пакетов санкций на нас никак не повлияли. Решили теперь запретить въезд в Европу участникам СВО. Только и прежде ситуация для российских военных с поездками в недружественные страны, включая ЕС и США, была практически закрытой. На это действуют внутренние российские ограничения: военнослужащие и лица с допуском к гостайне сдают загранпаспорта и могут выезжать за рубеж только с разрешения командования», — отметил он.

Журавлев посоветовал российским военным выбирать внутренний туризм.

«И сложно в принципе найти такого ветерана СВО, который в Европу бы стремился, это, между прочим, может быть сейчас еще и небезопасно, с учетом того, как работают против нас западные спецслужбы. Кроме того, у нас в стране столько прекрасных мест для отдыха, что никакой ЕС рядом не стоял. В каждой области есть что-то интересное для путешественников, и поездки за границу военным так уж точно не нужны», — заключил он.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует в рамках 21-го пакета санкции ограничить въезд для всех, кто служил в ВС РФ с 2022 года. В том же пакете санкций ЕС планирует закрыть экспорт металлов и комплектующих БПЛА в Россию. В Евросоюзе также предложили наложить ограничения на 90 банков и криптоплатформ из России.

Ранее в Кремле оценили шансы Европы стать посредником по Украине.

 
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