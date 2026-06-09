В Госдуме заявили, что российским военным не нужен заграничный туризм

Еврокомиссия планирует запретить российским военным посещать страны Евросоюза, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» назвал меру напрасной — у военнослужащих и так забирают загранпаспорта, и выезжать за рубеж им можно только с разрешения.

«Европейцы уже не знают, чем еще ущемить права русских, раз двадцать пакетов санкций на нас никак не повлияли. Решили теперь запретить въезд в Европу участникам СВО. Только и прежде ситуация для российских военных с поездками в недружественные страны, включая ЕС и США, была практически закрытой. На это действуют внутренние российские ограничения: военнослужащие и лица с допуском к гостайне сдают загранпаспорта и могут выезжать за рубеж только с разрешения командования», — отметил он.

Журавлев посоветовал российским военным выбирать внутренний туризм.

«И сложно в принципе найти такого ветерана СВО, который в Европу бы стремился, это, между прочим, может быть сейчас еще и небезопасно, с учетом того, как работают против нас западные спецслужбы. Кроме того, у нас в стране столько прекрасных мест для отдыха, что никакой ЕС рядом не стоял. В каждой области есть что-то интересное для путешественников, и поездки за границу военным так уж точно не нужны», — заключил он.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует в рамках 21-го пакета санкции ограничить въезд для всех, кто служил в ВС РФ с 2022 года. В том же пакете санкций ЕС планирует закрыть экспорт металлов и комплектующих БПЛА в Россию. В Евросоюзе также предложили наложить ограничения на 90 банков и криптоплатформ из России.

Ранее в Кремле оценили шансы Европы стать посредником по Украине.