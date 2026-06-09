Еврокомиссия предложила отказаться от рыбы из России

Глава ЕК: ЕС введет новые санкции против РФ в энергетике, финансах и рыбпромысле

Новый 21-й пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации может затронуть энергетику, финсектор, криптоторговлю и впервые — рыбный промысел. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

По ее словам, ЕС фокусируется на секторах, имеющих наибольшее влияние.

В пакет санкций могут также попасть 31 российский банк и 20 банков, криптоплатформ и нефтетрейдеров в третьих странах. Глава дипслужбы ЕС, Кая Каллас, заявила, что Евросоюз планирует заморозить активы 90 банков, расположенных как в России, так и в других странах.

Кроме того, Евросоюз впервые предлагает запретить въезд в страны сообщества всем, кто служил в вооруженных силах России с момента начала специальной военной операции на Украине.

В июне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ключевая часть 21-го пакета антироссийских санкций будет нацелена на то, чтобы сдержать резкий рост доходов Москвы от продажи нефти.

Ранее в Совфеде заявили об исчерпании «санкционного потенциала» ЕС.