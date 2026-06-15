Европа и Киев пытаются добиться прекращения огня на Украине, чтобы получить время на передышку и усиление ВСУ. Об этом пишет Strategic Culture (SC).

Издание отмечает, что поддержка Европой призывов Киева к прекращению огня является «циничным ходом», который направлен на перевооружение ВСУ и предоставление украинской армии «некоторой передышки», чтобы возобновить боевые действия «на более позднем этапе». Также SC пишет, что поставки оружия Киеву вместе с призывами прекратить огонь показывают неискренность слов европейских лидеров о диалоге с Россией.

«Европейская повестка дня, отраженная в требованиях немедленного прекращения огня без учета доводов России об исторических претензиях и неделимой безопасности, демонстрирует, что европейские лидеры пока не готовы или не желают вести подлинный и содержательный диалог», — сказано в публикации.

Также автор добавил, что если бы Европа всерьез хотела мира, она бы прекратила вооружать Киев и продемонстрировала «хоть какое-то осмысленное признание» требования России устранить коренные причины конфликта.

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц выпустили заявление, в котором назвали условия для достижения мира на Украине. Среди них — полное прекращение огня и предоставление гарантий безопасности Украине с правом разместить иностранные войска на территории страны.

Также 4 июня президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме к президенту России Владимиру Путину призвал прекратить огонь и встретиться лично.

4 июня Путин заявил, что для переговоров по Украине не нужно приостанавливать боевые действия.

Ранее большинство украинцев поддержали прекращение огня при одном условии.