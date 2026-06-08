Большинство украинцев поддержали прекращение огня при одном условии

Большая часть украинцев поддержат прекращение огня в случае, если на территории страны будут размещены войска из европейских стран. Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно опросу, 61% респондентов поддержат прекращение огня в случае, если на территории Украины будут размещены войска европейских стран, которые при необходимости вступят в конфликт с Россией.

Еще 33% опрошенных категорически отвергли этот вариант. Если Украина не получит гарантий безопасности и существенной помощи в виде денег и оружия, 61% категорически не поддержат прекращение огня в любом виде. Выступить за такой сценарий готовы 32% граждан.

До этого Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что остановка боевых действий с заморозкой линии фронта на нынешних позициях может стать наиболее быстрым путем к достижению мира на Украине.

При этом президент Украины подчеркнул, что подобный сценарий не означает признания или передачи России территорий, находящихся под ее контролем. Он отметил, что такая заморозка позволила бы сохранить жизни людей, вернуть военнослужащих с линии фронта и перевести конфликт в дипломатическое русло.

Ранее российский полковник оценил шансы на отправку войск Франции и Британии на Украину.