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Политика

В МИД рассказали, где и когда может состояться встреча Путина и Си Цзиньпина

Дипломат Бердыев: встреча Путина и Си Цзиньпина планируется на саммите АТЭС
Максим Стулов/РИА Новости

Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в ноябре на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам «Большой двадцатки» и АТЭС Марат Бердыев.

Дипломат пояснил, что российская сторона планирует двустороннюю встречу с Китаем на уровне лидеров государств.

5 июня стало известно, что Путин попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать привет Си Цзиньпину.

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа. Среди них — совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа.

Ранее Путин рассказал о «сверке часов» между Россией и Китаем.

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