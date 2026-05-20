Путин рассказал о «сверке часов» между Россией и Китаем

Путин сообщил, что они с Си Цзиньпином регулярно «сверяют часы»

Президент России Владимир Путин заявил, что они с Си Цзиньпином регулярно «сверяют часы», как и правительства обеих стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы двух государств 20 мая начали переговоры в Пекине.

Российский лидер отметил, что в китайскую столицу в составе делегации России прибыла большая часть правительства, а также бизнесмены и представители общественных и образовательных организаций.

До этого Путин подтвердил готовность принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжене осенью 2026 года.

19-20 мая Владимир Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд. По итогам переговоров стороны планируют подписать около 40 документов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

