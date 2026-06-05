Путин на ПМЭФ попросил передать привет Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать привет лидеру Китая Си Цзиньпину. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства провел отдельную встречу с Хань Чжэном, который стал одним из гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),

«Хочу попросить вас передать привет моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину, за то, что он со своей стороны принял это решение и направил вас в Россию, в Петербург», — сказал российский лидер.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа. Среди них — совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, углублении добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа.

Ранее Путину в ходе ПМЭФ передали привет от Трампа.