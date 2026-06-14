СМИ: Нетаньяху досталось от Трампа после ударов по Ливану

Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после ударов по столице Ливана, передает Fox News.

По данным телеканала, американский лидер в нецензурных выражениях спросил у собеседника, «какого черта он делает». После этого Трамп призвал Нетаньяху прекратить атаки на Ливан, чтобы не сорвать сделку США и Ирана.

В воскресенье, 14 июня, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила об ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на обстрелы израильской территории.

По данным телеканала Al Hadath, под удар попало пятиэтажное здание в городском районе Гобейри. Там якобы располагался штабной офис движения. При атаке ЦАХАЛ был ликвидирован командир «Хезболлы», имя которого не называется. Он отвечал за организацию оперативной связи между шиитскими формированиями на юге и востоке Ливана.

Ранее глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке сорвать сделку с США.