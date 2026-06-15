WSJ: Трамп допустил, что сам подпишет сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью газете Wall Street Journal (WSJ) рассказал, что может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном.

«Сделку подпишут электронно, либо он (Дональд Трамп — «Газета.Ru»), либо вице-президент Джей Ди Вэнс», — говорится в публикации издания после интервью с главной Белого дома.

Отмечается, что Иран еще не подтвердил свое согласие на подписание этого соглашения.

13 июня Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не случится 14 июня, однако существует вероятность того, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

Позднее Трамп осудил атаку Израиля на Ливан, а также призвал страны прекратить атаки, чтобы не сорвать сделку Вашингтона с Ираном.

Ранее Трамп рассказал Путину о сделке с Ираном.