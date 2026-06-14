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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп обратился к Израилю и «Хезболле»

Трамп призвал Израиль и «Хезболлу» прекратить боевые действия
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп в Truth Social осудил атаку Израиля на Бейрут, а также призвал еврейское государство и «Хезболлу» прекратить атаки, чтобы не сорвать сделку Вашингтона с Ираном.

По его словам, утреннего нападения на Бейрут не должно было произойти, особенно в день, когда США так близки к соглашению с Ираном.

«Израиль имеет право защищаться от угроз, но нападение, на которое он реагировал, было очень небольшим и бессмысленным и не должно нарушать этот важный процесс», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что Вашингтон очень близок к соглашению, которое принесет мир в регион, в том числе в Ливан, поэтому все стороны должны отступить.

13 июня Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не случится 14 июня, однако существует вероятность того, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

14 июня СМИ написали, что Иран еще не принял окончательного решения по заключению сделки с США.

Ранее в Москве оценили шансы на переговоры Путина и Трампа в Китае.

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