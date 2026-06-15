Трамп рассказал о реакции Нетаньяху на сделку между США и Ираном

Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху устраивает сделка, которую намерены подписать США и Иран. Об этом газете Wall Street Journal (WSJ) рассказал президент США Дональд Трамп.

«Беньямин не против. Почему это хорошо для него? Иран не сможет иметь ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — сказал глава Белого дома.

13 июня Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не случится 14 июня, однако существует вероятность того, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

14 июня СМИ писали, что Иран еще не принял окончательного решения по заключению сделки с США.

Позднее Трамп осудил атаку Израиля на Ливан, а также призвал страны прекратить атаки, чтобы не сорвать сделку Вашингтона с Ираном.

Ранее Трамп рассказал Путину о сделке с Ираном.