Трамп рассказал, когда будет подписана сделка с Ираном

Трамп утверждает, что сделка с Ираном будет подписана в течение трех часов

Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном будет подписано в ближайшие часы. Об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал в интервью Fox News.

По словам журналиста телеканала Трея Ингста, он только что пообщался с президентом США. Трамп выразил мнение, что «сделка с Ираном будет подписана в течение следующих двух-трех часов».

13 июня Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не случится 14 июня, однако существует вероятность того, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

14 июня СМИ написали, что Иран еще не принял окончательного решения по заключению сделки с США.

Позднее Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут, а также призвал еврейское государство и «Хезболлу» прекратить атаки, чтобы не сорвать сделку Вашингтона с Ираном.

Ранее Трамп рассказал Путину о сделке с Ираном.