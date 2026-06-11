На Украине заявили о провале усилий Трампа по Украине

Экс-глава МИД Украины Кулеба: сейчас нет возможности для мира с Россией

Попытки президента США Дональда Трампа положить конец конфликту на Украине провалились, и на данный момент возможности для дипломатического урегулирования кризиса нет. Об этом в интервью телеканалу France24 заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, президент США «похоже, не готов изменить свой подход к России», и пока этого не произойдет, ситуация будет находиться «в подвешенном состоянии, когда россияне будут недовольны Трампом, потому что он не оказывает достаточного давления на Украину».

Также Кулеба сказал, что Украине не согласится на требование Москвы об уступке Донбасса, так как «доверие к России равно нулю».

«Попытки президента США Дональда Трампа положить конец этой войне провалились. Его подход не работает. <…> Ни один политический лидер Украины никогда не подпишет документ, в котором будет сказано, что Украина отдает занятые территории России», — отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что «никто не посмеет» исключить США из переговорного процесса.

11 июня агентство Bloomberg сообщило, что лидеры европейских стран во время саммита «Большой семерки (G7) рассчитывают получить поддержку Трампа для переговоров по Украине с участием Москвы, Киева, Брюсселя и Вашингтона.

10 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не претендует на роль переговорщика с Россией от ЕС, и для этого есть более серьезные игроки.

9 июня представитель США Дэн Негреа заявил, что США призывают Россию и Украину немедленно договориться о всеобъемлющем прекращении огня и настаивают на том, что конфликт может завершиться только путем переговоров.

Также в июне Великобритания, Франция и Германия выступили за участие ЕС и США в переговорах по Украине, а также заявили о необходимости прекратить огонь по линии фронта, дать Украине гарантии безопасности и ввести на ее территорию иностранные войска.

Ранее Кулеба резко высказался об обещаниях «добежать до Кремля».