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«Я должен был умереть»: Дональду Трампу — 80

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14 июня исполняется 80 лет миллиардеру, девелоперу, телеведущему и президенту США Дональду Трампу.

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке в семье строительного девелопера Фредерика Трампа. Семья была многодетной — у будущего президента были два брата и две сестры.

После школы он изучал бизнес в Уортонской школе финансов при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году со степенью бакалавра экономики.

С начала 1970-х годов Трамп активно участвовал в застройке современного Манхэттена. Возглавив строительный конгломерат, он переименовал его в Trump Organization, которая строит и владеет отелями, казино и полями для гольфа по всему миру. В середине 2000-х он стал ведущим реалити-шоу The Apprentice на канале NBC.

Миллиардер также неоднократно появлялся в эпизодических ролях в кино («Один дома 2», «Образцовый самец») и был совладельцем конкурсов «Мисс Вселенная». В 2013 году он участвовал в проведении этого конкурса в Москве.

Он стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент, и вторым главой Белого дома, занявшим пост с перерывом в один срок. В 2023 году Трампа формально арестовали в суде Нью-Йорка по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниэлс. Трамп был признан виновным в фальсификации деловой документации, однако в 2025 году суд вынес ему приговор без заключения или штрафа.

13 июля 2024 года во время митинга в поддержку переизбрания Трампа на новый срок в Пенсильвании на него было совершено покушение. В результате миллиардер был ранен в ухо, один из участников митинга погиб, стрелявшего ликвидировали.

«Врач в больнице сказал, что никогда ничего подобного не видел, он назвал это чудом. Меня не должно быть здесь, я должен был умереть», — сказал Трамп журналистам вскоре после нападения.

Всего действующий президент США пережил три покушения, последнее из которых произошло весной 2026 года.

Трамп был трижды женат. С 1977 по 1990 годы — состоял в браке с Иваной Трамп, с 1993 по 1999-й — с Марлой Мейплз. С 2005 года он женат на Мелании Трамп. У политика пятеро детей от разных браков: двое дочерей и трое сыновей.

Фотографии Дональда Трампа в разные годы жизни — в галерее «Газеты.Ru».

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