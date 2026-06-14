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Политика

В Кремле ответили на вопрос о поздравлении Трампа от Путина

Песков пообещал сообщить, если Путин поздравит Трампа с 80-летием
Julia Demaree Nikhinson/AP

Кремль проинформирует общественность, если президент России Владимир Путин примет решение поздравить президента США Дональда Трампа с днем рождения. Об этом заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении американского лидера, представитель Кремля сообщил, что соответствующая информация будет доведена до сведения СМИ.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что потенциальная встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, хотя такая возможность не исключается.

14 июня Дональду Трампу исполняется 80 лет. Дональд Джон Трамп родился в 1946 году в Нью-Йорке в семье строительного девелопера Фредерика Трампа. Семья была многодетной — у будущего президента были два брата и две сестры.

Фотографии Дональда Трампа в разные годы жизни — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко поздравил Трампа с днем рождения.

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