В Совфеде назвали нереалистичным план Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп нашел «потрясающе» нереалистичный выход по вопросу иранского высокообогащенного урана. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова Трампа о том, что он рассчитывает забрать «ядерную пыль» и уничтожить иранский высокообогащенный уран через некоторое время после заключения сделки с Тегераном. Пушков допустил, что Трамп, вероятно, и «сам в это не верит». По словам сенатора, американский президент не смог добиться от Ирана передачи высокообогащенного урана военным путем, а в случае стабилизации ситуации Исламская республика «тем более не пойдет на это».

Также вывоз «ядерной пыли» с места хранения требует длительного планирования, больших усилий, полного согласия Ирана и участия МАГАТЭ, ведь перевозка требует «исключительно высоких мер безопасности», отметил Пушков. Поэтому американский спецназ не сможет до него «добраться» и вывести.

«Трамп и не собирается этого делать. Ему всего лишь надо дать ответ журналистам и успокоить общественное мнение, поскольку он слишком часто обещал лишить Иран его запасов высокообогащенного урана. Осознав, что ничего из этого не выйдет, Трамп ищет риторический выход из ситуации. Судьба иранских запасов, несомненно, будет предметом дальнейших переговоров между США и Ираном, но это уже будет другая история — не военная, а политическая и дипломатическая», — подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что никто без согласия Тегерана не придет за ураном и не заберет его, и такое возможно «только в риторических фантазиях американского президента», но не в реальности.

Накануне Трамп рассказал о том, что подписание соглашения между США и Ираном должно случиться 14 июня. Однако представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что 14 июня этого не произойдет, и сделка может состояться позже.

Агентство Mehr писало, что меморандум состоит из 14 пунктов, среди которых есть снятие блокады Ормузского пролива, вывод американских сил из прилегающих к Исламской республике районов и организация переговоров по иранской ядерной программе.

Ранее США призвали перестать поддерживать Израиль ради сделки с Ираном.