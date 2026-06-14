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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

США призвали перестать поддерживать Израиль ради сделки с Ираном

Экс-соратник Трампа Кент: США должны перестать поддерживать Израиль
Elizabeth Frantz/Reuters

Для заключения прочного мирного соглашения с Ираном США должны перестать оказывать поддержку Израилю. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент.

Бывший соратник Трампа прокомментировал пост министра обороны Израиля Исраэля Каца, который заявил, что Израиль не отступит со своих позиций и будет стремиться к «решительным победам, а не к компромиссам и уступкам». Кент в ответ назвал «очевидным» то, что Израиль не будет придерживаться мирного соглашения, заключенного между США и Ираном, а его действия могут и дальше мешать американским стратегическим целям и втягивать США в ненужные конфликты.

По его словам Кента, способность Израиля наносить последовательные удары по Ирану «в значительной степени» зависит от помощи США, и без нее Иерусалим не сможет вести войны на нескольких фронтах.

«Не питайте иллюзий — это угроза саботажа нашей сделки. Но мы можем устранить рычаг: немедленно лишить Израиль военной поддержки, которую мы ему предоставляем, чтобы сохранить потенциал завершения этой глупой войны», — отметил он.

13 июня президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не случится 14 июня, однако существует вероятность того, что сделки будет заключена в ближайшие дни.

14 июня СМИ написали, что Иран еще не принял окончательного решения по заключению сделки с США.

Портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников написал, что власти Израиля считают «предательством» анонсированное американским президентом Дональдом Трампом соглашение между США и Ираном.

Агентство Mehr сообщил, что меморандум состоит из 14 пунктов, и среди них есть снятие блокады Ормузского пролива, вывод сил США из прилегающих к Исламской республике районов, разморозка активов Тегерана на $12 млрд и так далее.

Ранее в США назвали сделку с Ираном «горькой пилюлей» для Нетаньяху.

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