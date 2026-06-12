Отмена санкций, выделение $300 млрд: в Иране показали проект соглашения с США

Mehr опубликовало меморандум из 14 пунктов о завершении войны между США и Ираном

Макет иранской ракеты на одной из улиц Тегерана, Иран, 11 июня 2026 года

Агентство Mehr представило проект соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому. Президент США Дональд Трамп допустил, что подписание соглашения может состояться уже в эти выходные в Европе.

Проект меморандума об урегулировании конфликта между США и Ираном состоит из 14 пунктов, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Соглашение предусматривает незамедлительное и окончательное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, наряду с обязательством США уважать суверенитет Ирана и не вмешиваться в его внутренние дела.

Также американская сторона в течение 30 дней должна полностью снять морскую блокаду и вывести свои войска из прилегающих к Ирану районов. В этот же срок с согласия Тегерана возобновится судоходство в Ормузском проливе.

Одновременно приостанавливаются санкции против иранского нефтяного и нефтехимического секторов, Тегерану возвращается полный доступ к его финансовым ресурсам. Со своей стороны Вашингтон и его союзники обязуются представить планы экономического восстановления Ирана объемом не менее $300 млрд.

Кроме того, документ предусматривает 60-дневный срок для заключения финального договора по ядерной тематике.

За этот период стороны должны прийти к полной отмене американских ограничений, а также профильных резолюций Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ.

В рамках этих договоренностей Иран подтверждает соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и отказ от создания ядерного оружия, а США гарантируют не вводить новые санкции и не наращивать военный контингент в регионе во время переговорного процесса.

В меморандуме прописано, что из заблокированных иранских фондов подлежат высвобождению $24 млрд, причем ровно половина этой суммы должна быть разморожена еще до старта диалога.

Запуск финального раунда переговоров документ связывает с предварительным выполнением трех условий : предоставлением Ирану размороженных $12 млрд, приостановкой санкций в нефтяном секторе и прекращением морской блокады. Итоговые дискуссии будут сфокусированы исключительно на судьбе обогащенных материалов, механизмах отмены санкций и программе экономического восстановления.

«Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня»,

— говорится в меморандуме.

Реализацию всех договоренностей предполагается контролировать с помощью специального механизма мониторинга, а саму финальную сделку утвердит официальная резолюция Совета Безопасности ООН.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в эфире телеканала Press TV уточнил, что обсуждение основных частей соглашения практически завершено. «Проблема в том, что противоречивые позиции США всегда были причиной турбулентности и сбоев в этом процессе», — добавил он.

По информации Bloomberg, задержка заключения сделки между США и Ираном вызвана разветвленной сетью посредников, содействующих переговорам. Издание обратило внимание, что переговоры об урегулировании конфликта ведутся «окольными дипломатическими путями».

«У них не будет ядерного оружия»

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран «достигли договоренностей о прекращении войны».

«Мы закончим оформление документов. Это должно быть сделано в течение нескольких дней», — отметил он в беседе с журналистами.

Глава Белого дома уточнил, что подписание договоренностей может состояться уже в эти выходные , возможно, в Европе с участием вице-президента Джей Ди Вэнса. По его словам, Ормузский пролив официально откроется сразу после подписания документов. Иранская сторона это не подтверждала.

«Это очень сильный меморандум о взаимопонимании, который является немного концептуальным, но это то, что будет сделано. Они [власти Ирана] хотят подписать его не меньше, чем я, а может, и больше»,

— сказал он.

Трамп обратил внимание, что с «детальным» меморандумом согласились «многие другие страны». По словам президента США, он переговорил с лидерами Израиля, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и других стран.

«Все они в полной мере счастливы. Весь Ближний Восток счастлив, как и за его пределами», — заметил Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил условия предстоящей сделки.

«У них не будет ядерного оружия. Они с этим согласились», — добавил он.

Перед этим Трамп сообщил в соцсети Truth Social об отмене запланированных на 11 июня ударов США по Ирану. По информации Politico, глава Белого дома передумал атаковать Иран, поскольку эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и министр обороны Пакистана Асим Мунир заверили его в том, что предварительное соглашение уже почти достигнуто.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был «застигнут врасплох» заявлениями Трампа о договоренности завершить войну с Ираном, утверждает Axios. Канцелярия Нетаньяху по итогам телефонного разговора двух лидеров сообщила, что Израиль не является стороной в этих договоренностях, однако Нетаньяху поблагодарил Трампа, что соглашение будет включать «вывоз обогащенного ядерного материала, демонтаж производственной базы обогащения, ограничение производства ракет и прекращение поддержки Ираном террористических сателлитов в регионе».