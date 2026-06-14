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Политика

В Германии испугались российской угрозы в космосе

Генерал Траут: Россия может вывести ядерное устройство на орбиту
Global Look Press

Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут считает, что Россия якобы может разрабатывать технологию вывода ядерной боеголовки в космос. Об этом он заявил в интервью Politico.

«На самом высоком уровне эскалации существует подозрение, что Россия может работать над технологией вывода ядерного взрывного устройства на орбиту», — заявил генерал-майор.

По его словам, использование боеголовки может вывести из строя «до трети всех спутников на низкой околоземной орбите» и сделать часть орбиты непригодной для использования на десятилетия.

Также Траут отметил, что Германия должна уметь перехватывать инициативу, и поэтому она приобретает некинетические системы, включая средства радиоэлектронной борьбы и лазеры, а также спутники-инспекторы. В перспективе Берлин хочет закупать орбитальные самолеты для защиты немецких спутников и для противодействия системам противника.

Кроме того, ФРГ планирует создать собственную военную спутниковую коммуникационную группировку под названием SATCOMBw 4, которая должна удовлетворить спрос Бундесвера на безопасную связь.

20 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями» в случае применения ядерного оружия по Украине.

4 июня замглавы МИД России Александр Панкин отметил, что России нужно иметь средства сдерживания, пока в мире существуют желающие доминировать страны. Также в июне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что Запад желает разделить Россию на части и получить доступ к ее богатствам, но понимает, что это невозможно сделать без «ядерного коллапса цивилизации».

4 июня президент России Владимир Путин назвал бредом и провокацией заявления о возможности нападения России на НАТО.

Ранее в США обратили внимание на перевооружение Германии и Японии.

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