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Политика

«Ублюдки скрипят зубами»: Медведев рассказал о страхе Запада перед Россией

Медведев: Запад понимает, что разделить Россию невозможно без ядерного коллапса
«Единая Россия»

Запад хотел бы разделить Россию на части и получить доступ к богатствам страны, но понимает, что это невозможно сделать без «ядерного коллапса цивилизации». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере «Макс».

Политик напомнил слова императора Александра III о том, что «у России нет друзей. Нашей огромности боятся». По словам Медведева, чтобы добраться до полезных ископаемых РФ, необходимо разделить территорию на части.

«А поскольку без ядерного коллапса цивилизации это невозможно, западные, прежде всего европейские, ублюдки постоянно скрипят зубами», — отметил он.

До этого Медведев назвал ядерный апокалипсис вполне реальным сценарием развития событий. По его словам, тот, кто не отдает себе в этом отчет, — «фантазер или дурачок». При этом Медведев подчеркнул, что ему «очень не хотелось бы» апокалиптического развития событий.

Медведев отметил, что ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанесения России стратегического поражения.

Ранее исследование показало, что ядерную войну переживут только две страны.

 
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