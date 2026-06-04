В МИД РФ отвергли идею о мире без ядерного оружия

Пока в мире есть те, кто хочет доминировать, необходимо иметь средства сдерживания. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

«Пока есть вот этот посыл доминировать, что я эксклюзивный, я исключительный <…> мы должны иметь средства сдерживания, чтобы их остудить», — сказал Панкин.

По его мнению, мир не станет безопаснее, если исчезнет ядерное оружие, так как его место займет что-то другое.

«При всей гуманистичности посылов, что мир без ядерного оружия будет безопасен, стабилен и процветающим — это нонсенс», — отметил он.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выражал мнение, что США в какой-то момент назначили себя главной страной планеты и решили, что вправе управлять всем миром, вводить незаконные санкции, ущемлять россиян в правах и вести гибридную войну против России. По мнению политика, это было грубейшей ошибкой, которая едва не стоила человечеству «пребывания на Земле».

Медведев также подчеркивал, что Соединенные Штаты должны усвоить важный урок, что в мире нет и не может быть главной страны и «старшего правителя планеты». Следовательно, контакты важнее «надувания щек», добавил он.

Ранее Путин выразил надежду, что РФ не потребуется применять ядерное оружие.