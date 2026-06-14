В США обратили внимание на перевооружение Германии и Японии

Германия и Япония, которые были союзниками во время Второй мировой войны, активно перевооружаются и укрепляют свои связи. Об этом пишет New York Times (NYT).

Издание пишет, что обе страны сейчас настороженно относятся к США, а их опасения по поводу Китая и России усиливаются. Ожидается, что сотрудничество Берлина и Токио усилится на ближайшей встрече лидеров стран «Большой семерки». И стороны уже обмениваются технологиями и вооружениями.

«На этот раз Япония и Германия объединяются в оборонительном ключе: Берлин поддерживает действия Украины против России, а Токио опасается угроз со стороны Китая и Северной Кореи. Они присоединяются к другим «средним державам» со схожими взглядами», — отметило NYT.

Также журналисты рассказали, что в последние годы в обеих странах ослабли антимилитаристские движения, которые продвигают идеалы мира, дипломатии, свободной торговли и культурного обмена. А угрозы президента США Дональда Трампа отказаться от обеспечения безопасности в Европе ускорили стремление двух стран к перевооружению.

СМИ напомнило, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити разместила в южной Японии ракеты большой дальности, способные достичь Китая, и отменила послевоенные запреты на экспорт оружия. Также Япония заключила сделку на сумму $6,5 млрд на поставку военных кораблей в Австралию и ведет переговоры с Филиппинами и Индонезией об их экспорте.

При этом весной 2026 года в Токио десятки тысяч человек протестовали против решений об увеличении экспорта оружия и создании национального разведывательного агентства. Так, один из организаторов протестов Нахоко Хисияма отметила, что «политика Такаити вызывает глубокую озабоченность, поскольку она направлена на превращение Японии в военную державу».

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил военную стратегию, согласно которой немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе, и вместе с резервистами ее численность должна составить как минимум 460 тысяч человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность того, чтобы Германия не скатилась «туда же, куда уже несколько раз в истории».

В мае в Берлине состоялась акция против милитаризации, участники которой призвали канцлера ФРГ Фридриха Мерца самому пойти на фронт.

Ранее российский дипломат заявил об ускоренной подготовке Германии к войне.