Митингующие против милитаризации в ФРГ призвали Мерца идти на фронт

В Берлине проходит акция объединения немецких школьников «Школьная забастовка против воинской обязанности», участники которой выступают против курса на милитаризацию ФРГ. В рамках демонстрации они также призывают канцлера Фридриха Мерца отправиться на фронт самому, сообщает РИА Новости.

Митинг начался у Бранденбургских ворот в 12:00 по местному времени (13:00 мск). На месте школьники развернули транспаранты с лозунгами, среди которых: «Мерц — (иди) на фронт сам», «полный отказ (от военной службы) для этого и любого государства», а также «Моих детей вы не получите».

Организаторы заранее заявляли, что подобные акции уже проводились ими дважды. В общей сложности на улицы выходили более 50 тысяч школьников по всей Германии. Текущая акция охватывает не только столицу — мероприятия проходят и в других городах страны.

Демонстрация позиционируется как протест против увеличения объемов вооружений и против реформы военной службы. Новый закон о военной службе в бундесвере, по данным организаторов, предусматривает вероятность возвращения к обязательному призыву, приостановленному в 2011 году. В таком случае, как отмечается, бундестаг может ввести «воинскую обязанность по потребности», а наращивание численности армии предлагается обеспечивать, в том числе, через «случайный отбор» — по жребию.

