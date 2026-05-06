Российский дипломат заявил об ускоренной подготовке Германией войны с Россией

Посол Нечаев: ФРГ проводит ускоренную милитаризацию и готовится к войне с РФ

Власти Германии проводят ускоренную милитаризацию страны, ведя подготовку к военному противостоянию с Россией. Об этом российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил газете «Известия».

Дипломат отметил, что правительство ФРГ безудержно накачивает военную сферу бюджетными и заемными средствами. Это свидетельствует о курсе на подготовку к военному противостоянию с РФ.

По словам старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, кабинет Фридриха Мерца будет стремиться провести военную реформу и преобразовать бундесвер в самые мощные вооруженные силы Европейского союза. Из-за больших военных расходов может пострадать население страны, поскольку деньги перенаправят из гражданского сектора. Но власти ФРГ, подчеркнул эксперт, в нынешней ситуации на международной арене это не остановит.

По мнению политолога-германиста Егора Белячкова, действия властей ФРГ сейчас связаны с желанием Мерца скрыть провалы в социально-экономической политике последних лет. В Германии накопились структурные проблемы, которое правительство не решало годами.

