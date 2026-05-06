Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Армия

Российский дипломат заявил об ускоренной подготовке Германией войны с Россией

Посол Нечаев: ФРГ проводит ускоренную милитаризацию и готовится к войне с РФ
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Власти Германии проводят ускоренную милитаризацию страны, ведя подготовку к военному противостоянию с Россией. Об этом российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил газете «Известия».

Дипломат отметил, что правительство ФРГ безудержно накачивает военную сферу бюджетными и заемными средствами. Это свидетельствует о курсе на подготовку к военному противостоянию с РФ.

По словам старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, кабинет Фридриха Мерца будет стремиться провести военную реформу и преобразовать бундесвер в самые мощные вооруженные силы Европейского союза. Из-за больших военных расходов может пострадать население страны, поскольку деньги перенаправят из гражданского сектора. Но власти ФРГ, подчеркнул эксперт, в нынешней ситуации на международной арене это не остановит.

По мнению политолога-германиста Егора Белячкова, действия властей ФРГ сейчас связаны с желанием Мерца скрыть провалы в социально-экономической политике последних лет. В Германии накопились структурные проблемы, которое правительство не решало годами.

17 апреля сообщалось, что Украина предоставила Германии доступ к системе мониторинга боев для войны с Россией.

Ранее в Германии объяснили политику милитаризации Европы на фоне ухудшения отношения с Россией.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!