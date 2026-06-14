В США предупредили, что Россия может ударить по Европе из-за провокаций в ее сторону

Миршаймер: атаки БПЛА по территории России могут спровоцировать удар по Европе

Атаки беспилотными летательными аппаратами по территории России могут спровоцировать удар по Европе. Об этом в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Думаю, если мы примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, в котором они серьезно задумаются об ударах по Европе», — предупредил Миршаймер.

По его мнению, при таком сценарии Запад ввяжется в неконтролируемую эскалацию, которая даже может привести к применению ядерного оружия.

Утром 14 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь.

До этого сообщалось, что в ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых дронов ВСУ упали на территорию одного из промышленных предприятий города Новомосковск в Тульской области.

Ранее в МИД раскрыли, какие страны Европы могут стать приоритетными целями для РФ.