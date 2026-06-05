В МИД объяснили, почему европейские государства могут стать приоритетными целями для России

Захарова: размещая у себя ядерное оружие Франции, страны ЕС становятся целью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Российской газете» рассказала, почему европейские государства могут стать приоритетными целями для России.

По ее словам, подобное может произойти в случае, если страны предоставят базы для стратегической авиации Франции и допустят возможность размещения ядерного оружия. В случае агрессии против России такие государства станут приоритетными целями для Москвы.

«До них это почему-то не доходит», — заявила Захарова.

До этого норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что Франция защитит Норвегию своим «ядерным зонтиком».

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Норвегия присоединилась к «передовому ядерному сдерживанию». Об этом сообщает газета Le Monde.

30 апреля посол Российской Федерации в Париже Алексей Мешков заявил, что план Франции нарастить ядерное оружие срывает перспективы переговоров по стратегической стабильности и разоружению.

Ранее Россия заявила, что примет меры в ответ на возможное наращивание Францией ядерного арсенала.